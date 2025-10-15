21:32  15 октября
15 октября 2025, 20:20

В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных

15 октября 2025, 20:20
Фото: иллюстративное
Полиция Бердичевского района расследует дело о хищении бюджетных средств при ремонте котельных в школах района

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

На Бердичевщине полиция разоблачила подрядчика, присвоившего более 700 тысяч гривен во время ремонта котельных в учебных заведениях. О подозрении сообщено 55-летнему жителю области, занимавшемуся капитальным ремонтом котельного оборудования.

Согласно данным следствия, в марте 2023 года мужчина заключил договор на ремонт котлов в трех учебных заведениях района. Воспользовавшись отсутствием надлежащего технического надзора и контроля, он внес в акты приема выполненных работ недостоверные сведения о стоимости работ и оборудовании. На основании этих документов бюджетные средства перечислены в полном объеме.

Правоохранители выяснили, что при закупке котлов их цена была искусственно завышена. Это позволило подрядчику присвоить 711 205 гривен. Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Согласно действующему законодательству, за такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается, полиция проверяет возможную причастность других лиц к делу.

Ранее сообщалось, в Самаре Днепропетровской области чиновники и инженер подрядной компании подозреваются в растрате почти 7 млн грн на ремонте школьных укрытий.

