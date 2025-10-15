Фото: ілюстративне

Поліція Бердичівського району розслідує справу про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту котелень у школах району

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Бердичівщині поліція викрила підрядника, який привласнив понад 700 тисяч гривень під час ремонту котелень у закладах освіти. Про підозру повідомлено 55-річному жителю області, який займався капітальним ремонтом котельного обладнання.

За даними слідства, у березні 2023 року чоловік уклав договір на ремонт котлів у трьох навчальних закладах району. Скориставшись відсутністю належного технічного нагляду та контролю, він вніс до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості про вартість робіт та обладнання. На підставі цих документів бюджетні кошти були перераховані у повному обсязі.

Правоохоронці з’ясували, що під час закупівлі котлів їхня ціна була штучно завищена. Це дозволило підряднику привласнити 711 205 гривень. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Відповідно до чинного законодавства, за таке правопорушення передбачене покарання до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває, поліція перевіряє можливу причетність інших осіб до справи.

Раніше повідомлялося, у Самарі Дніпропетровської області чиновники та інженер підрядної компанії підозрюються у розтраті майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів.