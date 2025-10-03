20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 19:45

В Днепропетровской области чиновники завладели почти 7 млн грн на ремонте школьных укрытий

03 октября 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Дело о растрате почти 7 млн грн на ремонт школьных укрытий в Самаре передано в суд

Об этом сообщает Деартамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области чиновники городского совета и инженер подрядной компании предстанут перед судом из-за растраты почти 7 млн. грн, выделенных на ремонт школьных укрытий. Речь идет о заместительнице начальника одного из управлений Самаровского горсовета и инженере по техническому надзору подрядной организации. Они организовали финансовую схему с использованием бюджетных средств, предназначенных для реконструкции подвалов четырех учебных заведений города. За совершенное обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Самаре продолжается рассмотрение дела о бюджетных средствах

Согласно условиям заключенных договоров, подрядная компания должна была выполнить ремонт подвальных помещений трех гимназий и одного лицея города Самар. Общая стоимость работ оценивалась в 16 млн. грн. Подземные помещения планировали обустроить как укрытие для школьников в случае воздушной тревоги.

Реконструированные подвалы школ должны были стать укрытиями для детей

При выполнении работ инженер вносил в отчетную документацию недостоверные данные по объемам работ и стоимости материалов. Чиновница горсовета, зная о неточностях, подписывала документы. В некоторых случаях сметы завышались вдвое. По выводам экспертов, ущерб государству составил 6,8 млн грн.

В июле этого года оперативники управления стратегических расследований Днепропетровщины вместе со следователями областной полиции сообщили подозрение фигурантам схемы. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Должностному лицу и инженеру инкриминируют присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 4 и 5 ст. 191, а также служебный подлог по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, на Харьковщине открыли новую подземную школу для почти 300 учеников. В настоящее время образовательное пространство объединяет учебные классы с укрытием и современными системами безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд школа бюджетные деньги Днепропетровская область подрядчик укрытия растрата Самар
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
03 октября 2025, 20:20
В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание
03 октября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »