Фото: Национальная полиция Украины

Дело о растрате почти 7 млн грн на ремонт школьных укрытий в Самаре передано в суд

Об этом сообщает Деартамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области чиновники городского совета и инженер подрядной компании предстанут перед судом из-за растраты почти 7 млн. грн, выделенных на ремонт школьных укрытий. Речь идет о заместительнице начальника одного из управлений Самаровского горсовета и инженере по техническому надзору подрядной организации. Они организовали финансовую схему с использованием бюджетных средств, предназначенных для реконструкции подвалов четырех учебных заведений города. За совершенное обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Самаре продолжается рассмотрение дела о бюджетных средствах

Согласно условиям заключенных договоров, подрядная компания должна была выполнить ремонт подвальных помещений трех гимназий и одного лицея города Самар. Общая стоимость работ оценивалась в 16 млн. грн. Подземные помещения планировали обустроить как укрытие для школьников в случае воздушной тревоги.

Реконструированные подвалы школ должны были стать укрытиями для детей

При выполнении работ инженер вносил в отчетную документацию недостоверные данные по объемам работ и стоимости материалов. Чиновница горсовета, зная о неточностях, подписывала документы. В некоторых случаях сметы завышались вдвое. По выводам экспертов, ущерб государству составил 6,8 млн грн.

В июле этого года оперативники управления стратегических расследований Днепропетровщины вместе со следователями областной полиции сообщили подозрение фигурантам схемы. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Должностному лицу и инженеру инкриминируют присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 4 и 5 ст. 191, а также служебный подлог по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, на Харьковщине открыли новую подземную школу для почти 300 учеников. В настоящее время образовательное пространство объединяет учебные классы с укрытием и современными системами безопасности.