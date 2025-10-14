Конфлікт на Житомирщині закінчився реанімацією: нападнику загрожує до 8 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліцейські завершили досудове розслідування щодо 34-річного жителя Звягеля Житомирської області, який тяжко травмував свого земляка

Про це повідомила поліці області, передає RegioNews.

Інцидент стався наприкінці серпня. На одній із вулиць райцентру виявили чоловіка без свідомості та з травмою голови.

З'ясувалося, що між ним і знайомим виник конфлікт, під час якого нападник схопив потерпілого за футболку та сильно штовхнув його на асфальт.

48-річний звягелянин упав і отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Зловмисника оперативно розшукали. Слідчі оголосили йому про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинуваченого ознайомлено з матеріалами справи. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

