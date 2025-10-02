Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими
В Житомирской области 49-летнего водителя будут судить по ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры другого авто
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Сама авария произошла в августе возле села Вакуленчука. 49-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Toyota, за рулем которого находился 37-летний житель Днепропетровщины.
В результате ДТП травмировались водитель Toyota и его пассажиры (жители Днепропетровщины 40 и 54 лет). Известно, что водитель Volkswagen сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители завершили расследование, мужчину ознакомили с обвинительным актом в производстве. Ему грозит показание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
