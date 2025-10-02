15:47  02 октября
02 октября 2025, 19:35

Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими

02 октября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
В Житомирской области 49-летнего водителя будут судить по ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры другого авто

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла в августе возле села Вакуленчука. 49-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Toyota, за рулем которого находился 37-летний житель Днепропетровщины.

В результате ДТП травмировались водитель Toyota и его пассажиры (жители Днепропетровщины 40 и 54 лет). Известно, что водитель Volkswagen сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители завершили расследование, мужчину ознакомили с обвинительным актом в производстве. Ему грозит показание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в Киевской области водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованным авто. Также он сбил двух несовершеннолетних девушек, двигавшихся по тротуару. Подростков были госпитализированы.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
