Фото: Нацполиция

В Житомирской области 49-летнего водителя будут судить по ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры другого авто

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла в августе возле села Вакуленчука. 49-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Toyota, за рулем которого находился 37-летний житель Днепропетровщины.

В результате ДТП травмировались водитель Toyota и его пассажиры (жители Днепропетровщины 40 и 54 лет). Известно, что водитель Volkswagen сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители завершили расследование, мужчину ознакомили с обвинительным актом в производстве. Ему грозит показание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

