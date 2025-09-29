Фото: Нацполиция

Авария произошла в Солотвинской территориальной общине и вблизи Галича. К сожалению, в результате аварии погиб 15-летний парень

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

28 сентября около 21:00, 15-летний водитель мопеда Yamaha ехал между селом Кричка и селом Яблонька. Он не справился с управлением и упал. От полученных травм подросток скончался.

"По этим фактам следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовные производства по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

