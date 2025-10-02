Фото: Нацполіція

На Житомирщині 49-річного водія будуть судити за ДТП. Внаслідок аварії постраждали пасажири іншого авто

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась в серпні неподалік села Вакуленчука. 49-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу. В результаті він зіткнувся з Toyota, за кермом якого був 37-річний житель Дніпропетровщини.

Внаслідок ДТП травмувались водій Toyota та його пасажири (жителі Дніпропетровщини 40 та 54 років). Відомо, що водій Volkswagen сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці завершили розслідування, чоловіка ознайомили з обвинувальним актом у провадженні. Йому загрожує показання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

