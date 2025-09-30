Фото: Нацполиция

Авария произошла в городе Обухов. Там в результате ДТП пострадали несовершеннолетние пешеходы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

41-летний водитель Ford Transit во время выполнения маневра обгона не справился с управлением. Из-за этого автомобиль перевернулся и столкнулся с припаркованным на обочине АЗЛК-412 и повредил гараж. После этого Ford Transit сбил двух несовершеннолетних пешеходов, шедших по тротуару.

В результате ДТП пострадали девушки 15 и 13 лет. Их и водителя госпитализировали медики. Проверка показала, что в крови у водителя был алкоголь. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

