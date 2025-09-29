Фото: полиция

ДТП произошло на трассе Киев-Овруч неподалеку от Иванкова на Вышгородщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Renault Master, двигаясь в сторону столицы, не справился с управлением на повороте и выехал на обочину, где врезался в металлический отбойник – он насквозь проткнул машину.

От полученных травм 37-летний водитель погиб на месте. Его 33-летний пассажир получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

