Авария произошла в Кременчуге на перекрестке улиц Троицкой и Шевченко. Там 15-летний подросток ехал на электросамокате и столкнулся с KIA, за рулем которого находился 25-летний местный житель.

В результате ДТП травмировались водитель электросамоката и его 15-летняя пассажирка. На месте инцидента их осмотрели медики и отпустили домой. Теперь стражи порядка будут выяснять все обстоятельства ДТП.

В полиции напоминают, что электросамокат также является транспортным средством, управление которым требует соблюдения ПДД. Поэтому важно не нарушать правила и использовать средства индивидуальной защиты.

