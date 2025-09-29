10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 13:15

В Полтавской области в ДТП пострадали подростки

29 сентября 2025, 13:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 28 сентября 2025, около 18:50. Полиция устанавливает все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла в Кременчуге на перекрестке улиц Троицкой и Шевченко. Там 15-летний подросток ехал на электросамокате и столкнулся с KIA, за рулем которого находился 25-летний местный житель.

В результате ДТП травмировались водитель электросамоката и его 15-летняя пассажирка. На месте инцидента их осмотрели медики и отпустили домой. Теперь стражи порядка будут выяснять все обстоятельства ДТП.

В полиции напоминают, что электросамокат также является транспортным средством, управление которым требует соблюдения ПДД. Поэтому важно не нарушать правила и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее в Киевской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Правоохранители обнаружили авто по месту жительства водителя. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Полтавская область
Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе
27 сентября 2025, 14:35
В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
27 сентября 2025, 12:10
Во Львовской области полицейский на авто сбил лося: погиб 63-летний пассажир
26 сентября 2025, 17:19
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41
Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
29 сентября 2025, 14:27
Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14
Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05
На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице
29 сентября 2025, 13:56
В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »