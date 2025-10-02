15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 19:17

На Житомирщині судитимуть групу наркоторговців, що заробляла до 600 тис. грн на місяць

02 жовтня 2025, 19:17
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці завершили розслідування наркозлочинної групи, яка щомісяця заробляла сотні тисяч гривень на амфетаміні

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

На Житомирщині судитимуть учасників злочинної групи, яка організувала виробництво та збут наркотичних засобів. За даними правоохоронців, до складу угруповання входили кілька осіб, а його організатором став 35-річний житель Житомирського району.

Лабораторію ліквідували

Нарколабораторія, де виготовляли амфетамін, знаходилася в одному з приватних помешкань на території Київської області. Там так звані "повари" займалися безпосереднім виготовленням психотропних речовин. Готовий товар ретельно маскували, після чого передавали поштою або забирали інші учасники групи для подальшого збуту.

Амфетамін реалізовували невеликими дозами через розгалужену мережу клієнтів – поштою, з рук в руки та шляхом закладок. За оцінками поліції, злочинна діяльність приносила організаторам до 600 тисяч гривень щомісяця.

У лютому правоохоронці провели спеціальну операцію для ліквідації діяльності угруповання на території Житомирської та Київської областей. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для подальшого розгляду.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині викрили незаконну схему постачання наркотиків до колонії, організовану ув'язненим. Його спільники на волі допомагали доставляти заборонені речовини, які засуджений потім збував іншим ув'язненим.

