Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Каменского, подозреваемого в продаже каннабиса на территории города

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском перед судом предстанет 35-летний местный житель, которого правоохранители подозревают в распространении наркотических веществ. По данным следствия, мужчина организовал незаконный сбыт каннабиса на левобережье города, реализуя запрещенные вещества непосредственно покупателям.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт продажи наркотиков "из рук в руки". Злоумышленник сбывал каннабис, предварительно расфасованный в слип-пакеты. После этого правоохранители провели санкционированный обыск в его квартире, где обнаружили дополнительные пакеты с запрещенным веществом.

Все изъятые материалы направили на экспертное исследование, подтвердившее, что в них содержится каннабис. Собранные доказательства явились основанием для завершения досудебного расследования.

Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине инкриминируют нарушение, предусмотренное ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

