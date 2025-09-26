Фото: Нацполиция

В Ужгороде правоохранители разоблачили группировку наркоторговцев. Известно, что у организатора изъяли «товара» более четверти миллиона гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

49-летний житель Ужгорода дома выращивал растения конопли. Он использовал технологию выращивания растений без почвы, где корни получают все необходимые питательные вещества из водного раствора. Впоследствии мужчина фасовал растение в свертки и через своих подельников сбывал клиентам. Задержан злоумышленник во время очередной попытки передачи наркотовару.

Во время обысков правоохранители изъяли 120 граммов расфасованного каннабиса, 19 кустов конопли, около 150 граммов псилоцибиновых грибов, семян конопли, измельчители, устройства для курения, пустые зип-пакеты, два гроубокси, лампы, увлажнители и другие устройства. наркотиков.

По ценам "черного рынка" это стоит около 250 тысяч гривен. Мужчине объявили о подозрении. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Днепропетровщине следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет.