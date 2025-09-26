00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 15:45

Житель Ужгорода прямо дома устроил "нарколабораторию"

26 сентября 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде правоохранители разоблачили группировку наркоторговцев. Известно, что у организатора изъяли «товара» более четверти миллиона гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

49-летний житель Ужгорода дома выращивал растения конопли. Он использовал технологию выращивания растений без почвы, где корни получают все необходимые питательные вещества из водного раствора. Впоследствии мужчина фасовал растение в свертки и через своих подельников сбывал клиентам. Задержан злоумышленник во время очередной попытки передачи наркотовару.

Во время обысков правоохранители изъяли 120 граммов расфасованного каннабиса, 19 кустов конопли, около 150 граммов псилоцибиновых грибов, семян конопли, измельчители, устройства для курения, пустые зип-пакеты, два гроубокси, лампы, увлажнители и другие устройства. наркотиков.

По ценам "черного рынка" это стоит около 250 тысяч гривен. Мужчине объявили о подозрении. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Днепропетровщине следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция Закарпатье
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Во Львовской области полицейский на авто сбил лося: погиб 63-летний пассажир
26 сентября 2025, 17:19
Харьковские больницы получат медоборудование на сумму более 5 млн долларов при поддержке ОВА и международных партнеров
26 сентября 2025, 17:00
Бывшую чиновницу Волыни подозревают в растрате более 7,5 млн грн на школьное оборудование
26 сентября 2025, 16:14
Ваучеры для ветеранов: как получить до 30 280 грн и начать новую профессию
26 сентября 2025, 15:54
В Сумской области будут судить кибермошенника, который обманул местного жителя на $160 000
26 сентября 2025, 15:36
В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн
26 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине Mitsubishi врезался в бетонный блок и перевернулся: есть погибший и пострадавшие
26 сентября 2025, 14:27
Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат
26 сентября 2025, 14:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »