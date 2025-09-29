На Житомирщині перекинулось авто: загинула людина, ще одна – у лікарні

Фото: Національна поліція

У ДТП в Березівській громаді одна людина загинула, інша – в лікарні. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася у неділю, 28 вересня, на автошляху Київ-Чоп неподалік села Березівки.

За попередньою інформацією, 56-річний мешканець Березівської громади, керуючи автомобілем Skoda у напрямку Звягеля та виконуючи маневр розвороту, зіткнувся із зустрічним легковиком Volkswagen, за кермом якого перебував 27-річний житель Тернопільщини.

Внаслідок аварії водій Skoda загинув на місці. Пасажирка Volkswagen, 27-річна жителька Тернопільської області, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі поліція розслідує обставини ДТП.

