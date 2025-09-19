Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

На Большой Окружной столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota. От удара Toyota влетела в отбойник – он насквозь проткнул машину. Водитель авто, 28-летний мужчина, погиб на месте.

На месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

