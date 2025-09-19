12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 12:53

Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури

Фото: Офіс Генпрокурора
У четвер, 18 вересня, близько 19:30, на вулиці Чуднівській у Житомирі водій автомобіля Volkswagen на пішохідному переході збив пішохода. Жертвою ДТП став 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і, на жаль, помер у лікарні. Водія затримано.

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був п'яний, йому оголосили підозру.

