Фото: Нацполіція

Водію повідомили про підозру за смертельну ДТП у Звягелі. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 11 вересня. Тоді 22-річний водій Volvo не надав переваги в русі рейсовому мікроавтобусу Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 61-річний-чоловік. Внаслідок зіткнення автівок мікроавтобус перекинувся.

На жаль, 57-річний чоловік внаслідок ДТП загинув. Також чотирьох жінок, віком від 28 до 52 років, з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Ще 23 людини отримали медичну допомогу. Серед них троє дітей, віком 1, 14 та 15 років. Усі потерпілі перебували в салоні мікроавтобуса.

Тепер водій Volvo отримав підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Суд обрав йому запобіжний захід: домашній арешт.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був пʼяний, йому оголосили підозру.