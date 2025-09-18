13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2025, 19:15

Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує в'язниця

18 вересня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Водію повідомили про підозру за смертельну ДТП у Звягелі. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 11 вересня. Тоді 22-річний водій Volvo не надав переваги в русі рейсовому мікроавтобусу Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 61-річний-чоловік. Внаслідок зіткнення автівок мікроавтобус перекинувся.

На жаль, 57-річний чоловік внаслідок ДТП загинув. Також чотирьох жінок, віком від 28 до 52 років, з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Ще 23 людини отримали медичну допомогу. Серед них троє дітей, віком 1, 14 та 15 років. Усі потерпілі перебували в салоні мікроавтобуса.

Тепер водій Volvo отримав підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Суд обрав йому запобіжний захід: домашній арешт.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був пʼяний, йому оголосили підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
ДТП за участю співробітника ТЦК у Тернополі: призначено службове розслідування
18 вересня 2025, 07:39
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
17 вересня 2025, 21:12
На Черкащині внаслідок ДТП загинула трирічна дівчинка: винуватцю оголосили підозру
16 вересня 2025, 07:58
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
У Харкові жінку вбив її коханий ножем
18 вересня 2025, 18:55
82 тисяч доларів за втечу: в Києві викрили організатора чергової схеми для ухилянтів
18 вересня 2025, 18:40
У Дніпрі судили жінку за підготовку до теракту
18 вересня 2025, 18:20
На Київщині викрили факт торгівлі людьми на агропідприємстві: до роботи примушували 13 іноземців
18 вересня 2025, 17:40
Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24
Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »