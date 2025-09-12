16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 13:46

В Житомирской области судили водителя, который сбил ребенка на электросамокате: как его наказали

12 сентября 2025, 13:46
Иллюстративное фото
В Житомирской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель получил свой приговор

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Сама авария произошла, когда водитель Lexus нарушил правила дорожного движения и въехал на пешеходный переход, когда зеленый сигнал светофора еще мигал. Тогда Lexus наехал на ребенка, который уже начал на электросамокате пересекать дорогу. В результате аварии девочка травмировалась.

На суде водитель раскаялся. Он полностью признал вину и добровольно согласился на материальное возмещение. Также мать девочки просила не лишать мужчину воли.

Суд признал мужчину виновным. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы без запрета управления транспортными средствами. При этом он был освобожден от реального отбывания наказания, установив год испытательного срока.

Напомним, ранее в Прикарпатье произошла авария. Женщина сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали.

12 сентября 2025
