В Полтаве произошло ДТП с участием трех автомобилей и машины полиции

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал PVP.POLTAVA.

"Авария возле "Медиона" с участием трех легковых автомобилей и служебного авто полиции", – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Напомним, в Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя, который в нетрезвом состоянии вызвал смертельное ДТП. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.