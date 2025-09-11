15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
14:58  11 сентября
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
14:33  11 сентября
На Полтавщине член ВВК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 16:05

В Полтаве произошло ДТП с участием трех автомобилей и машины полиции

11 сентября 2025, 16:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авария произошла возле «Медиона»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал PVP.POLTAVA.

"Авария возле "Медиона" с участием трех легковых автомобилей и служебного авто полиции", – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Напомним, в Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя, который в нетрезвом состоянии вызвал смертельное ДТП. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава Полтавщина ДТП полиция авто видео
На Полтавщине член ВВК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33
В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
10 сентября 2025, 07:33
В Полтаве заменили российского царя на фото-зону: как теперь выглядит место, где раньше был скандальный памятник
09 сентября 2025, 15:07
Все новости »
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Более 1,4 тыс. пачек сигарет: в Одесской области на границе с Румынией обнаружили автомобиль с тайниками
11 сентября 2025, 18:29
В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов
11 сентября 2025, 17:59
В Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских
11 сентября 2025, 17:35
На оккупированных территориях Запорожской области возводят телебашню для трансляции российской пропаганды
11 сентября 2025, 17:24
В Киевской области в посылке в Канаду нашли валюту на 1,7 млн грн
11 сентября 2025, 17:23
Киевской застройщице Владиславе Молчановой назначили 100 млн грн залога
11 сентября 2025, 17:07
В Запорожье откроют еще одну школу под землей: как она выглядит
11 сентября 2025, 16:57
В Румынию за 8 тысяч евро: на Буковине сотрудников ТЦК разоблачили на переправке мужчин за границу
11 сентября 2025, 16:41
В Запорожской области разбился украинский истребитель Су-27: пилот погиб
11 сентября 2025, 16:32
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
11 сентября 2025, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »