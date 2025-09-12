Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 11 сентября в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, находящегося в командировке

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро, передает RegioNews .

В аварии пострадали водители обоих автомобилей, их госпитализировали.

В Бюро сообщили, что детектив был трезв.

Расследование обстоятельств ДТП занимаются Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

НАБУ заявило, что будет способствовать следствию и при необходимости предоставит своему сотруднику юридическую поддержку.

