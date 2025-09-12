11:54  12 вересня
12 вересня 2025, 13:46

На Житомирщині судили водія, який збив дитину на електросамокаті: як його покарали

12 вересня 2025, 13:46
Ілюстративне фото
На Житомирщині винесли вирок по справі про ДТП, в якій постраждала дитина. Водій отримав свій вирок

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Сама аварія сталась, коли водій Lexus порушив правила дорожнього руху та в'їхав на пішохідний перехід, коли зелений сигнал світлофора ще блимав. Тоді Lexus наїхав на дитину, яка вже почала на електросамокаті перетинати дорогу. Внаслідок аварії дівчинка травмувалась.

На суді водій розкаявся. Він повністю визнав провину та погодився добровільно на матеріальне відшкодування. Також мати дівчинки просила не позбавляти чоловіка волі.

Суд визнав чоловіка винним. Він отримав покарання у вигляд 3 років позбавлення волі без заборони керування транспортними засобами. При цьому його звільнили від реального відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталась аварія. Жінка збила 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП постраждалу дитину госпіталізували.

ДТП аварія суд
