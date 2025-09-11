Фото: ГСЧС

Авария произошла в среду, 10 сентября, в селе Тарановка Чугуевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На трассе Харьков-Берестин столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2106" и грузовик DAF.

Водитель легковушки оказался зажатым в салоне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали его и передали медикам.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, 10 сентября в Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.