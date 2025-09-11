На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
Авария произошла в среду, 10 сентября, в селе Тарановка Чугуевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На трассе Харьков-Берестин столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2106" и грузовик DAF.
Водитель легковушки оказался зажатым в салоне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали его и передали медикам.
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Напомним, 10 сентября в Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
11 сентября 2025, 14:43На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »