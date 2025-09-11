Хотіла допомогти подрузі: на Житомирщині жінка стала жертвою аферистів
На Житомирщині жінка втратила свої заощадження. Це сталось після того, як аферисти отримали доступ до її даних
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
27-річна жителька Житомира отримала повідомлення від подруги в соціальній мережі. У повідомленні було прохання терміново позичити гроші. Жінка переказала на вказаний рахунок 7 тисяч гривень, бо думала, що ситуація критична.
Однак в результаті виявилось, що акаунт подруги був зламаний шахраями. Гроші потрапили до рук аферистів.
"Нині поліцейські встановлюють причетних до правопорушення в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 190 (Шахрайство) КК України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї також стала жертвою шахраїв. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.