Фото: Нацполіція

На Житомирщині жінка втратила свої заощадження. Це сталось після того, як аферисти отримали доступ до її даних

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

27-річна жителька Житомира отримала повідомлення від подруги в соціальній мережі. У повідомленні було прохання терміново позичити гроші. Жінка переказала на вказаний рахунок 7 тисяч гривень, бо думала, що ситуація критична.

Однак в результаті виявилось, що акаунт подруги був зламаний шахраями. Гроші потрапили до рук аферистів.

"Нині поліцейські встановлюють причетних до правопорушення в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 190 (Шахрайство) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї також стала жертвою шахраїв. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.