09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 13:28

Instagram-мошенник "заработал" на женщине из Тернополя 400 тысяч гривен

11 сентября 2025, 13:28
Фото: полиция
Тернополянка поверила "инвестиционному консультанту" из Instagram и потеряла 400 тысяч гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Все началось летом 2024 года. Женщине в Instagram написал консультант по финансовым инвестициям. Он предложил ей принять участие в программе онлайн-заработка с минимальными рисками.

Мужчина обещал 47-летней женщине скорую прибыль, присылал поддельные отзывы, скриншоты "заработков" и убеждал вкладывать все больше.

Женщина начала с "активационного взноса", дальше платила за "разблокировку вывода средств" и так называемый "золотой пакет". В течение десяти месяцев она переводила деньги на разные счета в надежде на прибыль. Когда попыталась вернуть хотя бы часть средств, связь с мошенником оборвалась, а ее аккаунт заблокировали.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее в Тернополе разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн. Правоохранители задержали известного местного адвоката и его подельника.

11 сентября 2025
