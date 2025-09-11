Фото: полиция

Тернополянка поверила "инвестиционному консультанту" из Instagram и потеряла 400 тысяч гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Все началось летом 2024 года. Женщине в Instagram написал консультант по финансовым инвестициям. Он предложил ей принять участие в программе онлайн-заработка с минимальными рисками.

Мужчина обещал 47-летней женщине скорую прибыль, присылал поддельные отзывы, скриншоты "заработков" и убеждал вкладывать все больше.

Женщина начала с "активационного взноса", дальше платила за "разблокировку вывода средств" и так называемый "золотой пакет". В течение десяти месяцев она переводила деньги на разные счета в надежде на прибыль. Когда попыталась вернуть хотя бы часть средств, связь с мошенником оборвалась, а ее аккаунт заблокировали.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

