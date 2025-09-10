Фото: ОВА

Під час атаки 10 вересня російська армія запустила по території Житомирщини дрони-камікадзе та крилаті ракети

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Внаслідок ударів загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Пошкоджені кілька цивільних підприємств і приватні будинки.

На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. Також росіяни атакували безпілотниками та ракетами Львів.