10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 11:43

Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку

08 вересня 2025, 11:43
Фото: ДБР
Викрили лікарку, яка вимагала хабарі за оформлення інвалідності. Вона обіцяла пацієнтам пришвидшити процедуру

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

З березня 2025 року лікарка систематично отримувала хабарі від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури. Така "послуга" коштувала до 600 доларів.

Більшість пацієнтів дійсно мали право на оформлення інвалідності. Влітку лікарці вже повідомляли про підозру в іншому кримінальному провадженні: там йшлося про виготовлення фіктивних довідок для чоловіків призовного віку, хабарі та зловживання службовим становищем.

Медика обвинувачують за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.

51-річна адвокатка та її син підозрюються у фіктивному звільненні військових від служби в Житомирі
03 вересня 2025, 19:48
До $3 тисяч: на Закарпатті військового посадовця викрили на хабарях
02 вересня 2025, 10:38
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05
На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком
08 вересня 2025, 12:49
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
08 вересня 2025, 11:25
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
