Фото: ДБР

Викрили лікарку, яка вимагала хабарі за оформлення інвалідності. Вона обіцяла пацієнтам пришвидшити процедуру

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

З березня 2025 року лікарка систематично отримувала хабарі від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури. Така "послуга" коштувала до 600 доларів.

Більшість пацієнтів дійсно мали право на оформлення інвалідності. Влітку лікарці вже повідомляли про підозру в іншому кримінальному провадженні: там йшлося про виготовлення фіктивних довідок для чоловіків призовного віку, хабарі та зловживання службовим становищем.

Медика обвинувачують за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.