09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:38

До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках

02 сентября 2025, 10:38
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей в Закарпатье

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Установлено, что чиновник организовал схему систематического вымогательства денег от подчиненных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Согласно данным следствия, в течение длительного времени военный требовал средства за решение разных служебных вопросов. Среди них были оформление отпусков, сокрытие дисциплинарных нарушений, а также помощь в переводе в другие подразделения или избегании командировок в район боевых действий. За отдельные услуги чиновник обещал не сообщать о самовольном уходе из части.

Суммы взяток колебались от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов. В частности, в ходе одного из соглашений фигурант предложил вернувшемуся после самовольного покидания части солдату за 1 тысячу долларов США помощь в переводе на тыловую должность. Правоохранители задержали чиновника при получении второй части взятки – 500 долларов США.

Операция проводилась в апреле 2025 года во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ. Заместителя командира будут судить по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения и извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Житомирской области разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации: злоумышленники подделывали справки о постоянном месте жительства. Организаторы схемы искали желающих избежать призыва за деньги и координировали сделки через собственные связи.

Закарпатье Чиновник военный вымогательство взятка преступление
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
