Завершено досудебное расследование в отношении заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей в Закарпатье

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Установлено, что чиновник организовал схему систематического вымогательства денег от подчиненных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Согласно данным следствия, в течение длительного времени военный требовал средства за решение разных служебных вопросов. Среди них были оформление отпусков, сокрытие дисциплинарных нарушений, а также помощь в переводе в другие подразделения или избегании командировок в район боевых действий. За отдельные услуги чиновник обещал не сообщать о самовольном уходе из части.

Суммы взяток колебались от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов. В частности, в ходе одного из соглашений фигурант предложил вернувшемуся после самовольного покидания части солдату за 1 тысячу долларов США помощь в переводе на тыловую должность. Правоохранители задержали чиновника при получении второй части взятки – 500 долларов США.

Операция проводилась в апреле 2025 года во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ. Заместителя командира будут судить по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения и извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

