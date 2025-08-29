Фото: иллюстративное

Полиция задержала мужчину, который месяц находился в розыске за нападение на правоохранителя во время преследования

Об этом сообщила спикер Житомирской областной прокуратуры Анна Островская "Общественному", передает RegioNews.

В Житомирской области задержали 38-летнего мужчину, которого месяц разыскивали по подозрению в умышленном травмировании полицейского. Событие произошло в июле 2025 года, тогда мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, не остановился по требованию патрульных и пытался скрыться. Сейчас он находится под арестом.

Согласно информации Житомирской областной прокуратуры, задержанный является бывшим работником правоохранительных органов. Во время преследования он продолжал сопротивляться. Когда полицейский пытался вытащить ключи из автомобиля нарушителя, тот внезапно тронулся, в результате чего представитель правоохранительных органов получил многочисленные травмы, а мужчине удалось скрыться с места происшествия.

После этого ему сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск. В течение месяца правоохранители проводили розыскные мероприятия и установили его местонахождение. После задержания суд избрал меру пресечения в виде содержания под арестом.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением служебных обязанностей. По этой статье предусмотрено наказание ограничением свободы или лишением свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, Офис омбудсмена потребовал проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого в Закарпатье.