29 серпня 2025, 12:32

На Житомирщині затримали чоловіка за умисне травмування поліцейського у липні

29 серпня 2025, 12:32
Фото: ілюстративне
Поліція затримала чоловіка, який місяць перебував у розшуку за напад на правоохоронця під час переслідування

Про це повідомила речниця Житомирської обласної прокуратури Анна Островська "Суспільному", передає RegioNews.

На Житомирщині затримали 38-річного чоловіка, якого місяць розшукували за підозрою в умисному травмуванні поліцейського. Подія сталася у липні 2025 року, тоді чоловік грубо порушив правила дорожнього руху, не зупинився на вимогу патрульних і намагався втекти. Наразі його взято під варту.

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, затриманий є колишнім працівником правоохоронних органів. Під час переслідування він продовжував чинити опір. Коли поліцейський намагався витягнути ключі з автомобіля порушника, той раптово рушив, у результаті чого правоохоронець отримав численні травми, а чоловіку вдалося втекти з місця події.

Після цього йому повідомили про підозру та оголосили у державний розшук. Протягом місяця правоохоронці проводили розшукові заходи та встановили його місцезнаходження. Після затримання суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків. За цією статтею передбачено покарання обмеженням волі або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Раніше повідомлялося, Офіс омбудсмена вимагав перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького на Закарпатті.

Житомирська область затримання поліцейський напад розшук Кримінальна відповідальність
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
