Фото: ілюстративне

Поліція затримала чоловіка, який місяць перебував у розшуку за напад на правоохоронця під час переслідування

Про це повідомила речниця Житомирської обласної прокуратури Анна Островська "Суспільному", передає RegioNews.

На Житомирщині затримали 38-річного чоловіка, якого місяць розшукували за підозрою в умисному травмуванні поліцейського. Подія сталася у липні 2025 року, тоді чоловік грубо порушив правила дорожнього руху, не зупинився на вимогу патрульних і намагався втекти. Наразі його взято під варту.

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, затриманий є колишнім працівником правоохоронних органів. Під час переслідування він продовжував чинити опір. Коли поліцейський намагався витягнути ключі з автомобіля порушника, той раптово рушив, у результаті чого правоохоронець отримав численні травми, а чоловіку вдалося втекти з місця події.

Після цього йому повідомили про підозру та оголосили у державний розшук. Протягом місяця правоохоронці проводили розшукові заходи та встановили його місцезнаходження. Після затримання суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків. За цією статтею передбачено покарання обмеженням волі або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Раніше повідомлялося, Офіс омбудсмена вимагав перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького на Закарпатті.