На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей

Фото: Національна поліція України
Поліція Житомирщини просить очевидців ДТП надати інформацію для встановлення всіх обставин аварії, в якій постраждали дев’ятеро людей

Про це пише поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Житомирські правоохоронці продовжують встановлювати свідків дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали дев’ятеро людей. Поліцейські звертаються до всіх, хто бачив або має інформацію про подію, з проханням надати свідчення для повного відтворення обставин ДТП.

Аварія сталася на автодорозі Київ–Чоп

Інцидент стався 22 серпня близько 10:50 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Повчин Житомирського району. На місці зіткнулися легковий автомобіль Volvo, за кермом якого перебувала 42-річна киянка, та мікроавтобус Peugeot під керуванням 49-річного жителя Київської області.

Наразі поліція встановлює всі причини та деталі аварії в межах розпочатого досудового розслідування. Правоохоронці наголошують на важливості свідчень очевидців для з’ясування повної картини події.

Усіх, хто володіє інформацією, що може допомогти слідству, просять звертатися до Головного управління Національної поліції в Житомирській області за адресою м. Житомир, Старий бульвар, 5/37 або телефоном (0412) 407-431 чи 102.

Раніше повідомлялося, на автодорозі Київ–Суми–Юнаківка сталася смертельна ДТП за участю легкового авто та мікроавтобуса. 58-річна водійка Ford Fiesta виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Volkswagen Transporter.

27 серпня 2025
