Враг продвинулся возле Гуляйполя, Предтечиного и Шахматного – DeepState
За последние сутки оккупационные силы продвинулись в нескольких населенных пунктах на востоке и юго-востоке Украины
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает RegioNews.
Запорожская область:
- Гуляйполе – площадь под контролем врага выросла на 13,04 км, "серая зона" +10,01 км;
- Степногорск – оккупационная зона +13,04 км², серая зона +0,88 км².
Донецкая область:
- Предтечино – оккупационная зона +11,48 км², серая зона -6,81 км²;
- Шахматное – оккупационная зона +0,89 км², серая зона -0,15 км².
За прошедшие сутки оккупационная зона в этих населенных пунктах выросла на 38,45 км², а площадь "серой зоны" изменилась на +3,93 км².
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продвинулись возле Северска, Мирнограда и в окрестностях Покровска Донецкой области. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются бои за контроль над населенными пунктами и ключевыми путями сообщения,
