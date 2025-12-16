Враг продвинулся возле Гуляйполя, Предтечиного и Шахматного – DeepState

Иллюстративное фото: из открытых источников

За последние сутки оккупационные силы продвинулись в нескольких населенных пунктах на востоке и юго-востоке Украины

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает RegioNews.

Запорожская область:

Гуляйполе – площадь под контролем врага выросла на 13,04 км, "серая зона" +10,01 км;

Степногорск – оккупационная зона +13,04 км², серая зона +0,88 км².

Донецкая область:

Предтечино – оккупационная зона +11,48 км², серая зона -6,81 км²;

Шахматное – оккупационная зона +0,89 км², серая зона -0,15 км².

За прошедшие сутки оккупационная зона в этих населенных пунктах выросла на 38,45 км², а площадь "серой зоны" изменилась на +3,93 км².

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продвинулись возле Северска, Мирнограда и в окрестностях Покровска Донецкой области. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются бои за контроль над населенными пунктами и ключевыми путями сообщения,