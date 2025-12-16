На Волыни нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Ковельская окружная прокуратура передала в суд дело 43-летнего жителя Турийска, который пьяным нарушил правила дорожного движения и причинил тяжелые травмы пешеходу
Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, в июле 2025 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi, на улице Гвардейской в Ковеле задним ходом наехал на пешехода и покинул место ДТП.
В результате наезда 55-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Заметим, что ранее обвиняемый восемь раз привлекался к уголовному
