14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 12:53

На Волыни нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

16 декабря 2025, 12:53
Фото: Ковель media
Ковельская окружная прокуратура передала в суд дело 43-летнего жителя Турийска, который пьяным нарушил правила дорожного движения и причинил тяжелые травмы пешеходу

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в июле 2025 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi, на улице Гвардейской в Ковеле задним ходом наехал на пешехода и покинул место ДТП.

В результате наезда 55-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Заметим, что ранее обвиняемый восемь раз привлекался к уголовному

Напомним, в Киеве пьяный водитель Porsche совершил ДТП и устроил драку со стрельбой. Правоохранители установили, что водитель Porsche Cayenne столкнулся с "ВАЗом" и еще несколькими автомобилями. После этого мужчина начал агрессивно обращаться, ругаться со свидетелями и участниками ДТП.

Волынская область ДТП ПДД водитель нетрезвый водитель алкоголь пешеход
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
