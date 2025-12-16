14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 12:12

Прививка БЦЖ по мировым стандартам: что изменится с 2026 года

16 декабря 2025, 12:12
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Одно из ключевых изменений касается вакцинации против туберкулеза: прививки БЦЖ будут проводить уже через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки, как это было раньше.

Как пояснила врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации Оксана Молодая, такое изменение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – вакцинировать младенцев от туберкулеза как можно скорее после рождения. Это также позволит привиться даже в случае ранней выписки из роддома.

По ее словам, заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран ЕС, а вакцинацию БЦЖ при рождении уже практикуют в 79 странах мира.

Также обновленный календарь предусматривает возможность проведения БЦЖ без пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни ребенка – при отсутствии контакта с больными туберкулезом. Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

Кроме того, БЦЖ разрешено вводить одновременно с другими вакцинами, что упростит график прививок в первый год жизни.

Детям, которые не были вакцинированы в роддоме, прививку БЦЖ можно сделать на средства государства до 18 лет при наличии негативных результатов соответствующих тестов.

Медики отмечают: хотя вакцина не гарантирует полной защиты от туберкулеза, она надежно предотвращает смертельные генерализованные формы болезни, в частности туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина вакцина ВОЗ дети туберкулез вакцинация стандарты БЦЖ
На Волыни медики вытащили из желудка 7-летней девочки почти 1 кг волос
15 декабря 2025, 18:07
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кропивницком водитель в нетрезвом состоянии сбил подростка
16 декабря 2025, 14:44
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 14:35
На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма
16 декабря 2025, 14:24
В Сумской области мошенник продал военному авто, которого не существует
16 декабря 2025, 14:15
На Волыни пограничники сорвали воздушную контрабанду белорусских сигарет
16 декабря 2025, 14:07
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей
16 декабря 2025, 13:59
Трансфер по реке в Румынию за 8000$: на Закарпатье задержали двух переправщиков
16 декабря 2025, 13:56
Жителю Житомирщины объявили подозрение: годами насиловал двух падчериц
16 декабря 2025, 13:47
В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника
16 декабря 2025, 13:38
В Украине усиливают безопасность морских портов
16 декабря 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »