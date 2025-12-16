Прививка БЦЖ по мировым стандартам: что изменится с 2026 года

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Одно из ключевых изменений касается вакцинации против туберкулеза: прививки БЦЖ будут проводить уже через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки, как это было раньше.

Как пояснила врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации Оксана Молодая, такое изменение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – вакцинировать младенцев от туберкулеза как можно скорее после рождения. Это также позволит привиться даже в случае ранней выписки из роддома.

По ее словам, заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран ЕС, а вакцинацию БЦЖ при рождении уже практикуют в 79 странах мира.

Также обновленный календарь предусматривает возможность проведения БЦЖ без пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни ребенка – при отсутствии контакта с больными туберкулезом. Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

Кроме того, БЦЖ разрешено вводить одновременно с другими вакцинами, что упростит график прививок в первый год жизни.

Детям, которые не были вакцинированы в роддоме, прививку БЦЖ можно сделать на средства государства до 18 лет при наличии негативных результатов соответствующих тестов.

Медики отмечают: хотя вакцина не гарантирует полной защиты от туберкулеза, она надежно предотвращает смертельные генерализованные формы болезни, в частности туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.