14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 13:10

"Заработали" более полутора миллионов: на Харьковщине псевдоволонтеры грабили доверчивых пенсионеров

16 декабря 2025, 13:10
Фото: прокуратура
Мошенники, которые обманули пенсионеров более чем на полтора миллиона гривен, получили сроки заключения. Стало известно, как их наказали

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В 2022 году жительница села Шатовка Лозовского района создала преступную группировку и привлекла к нему своего мужа и двух родственниц, одна из которых в то время была несовершеннолетней. Известно, что часть представителей организованной группы была судима за кражи в Днепре, а впоследствии — изменила регион совершения преступлений.

В течение 2022-2023 годов они обворовывали пенсионеров в Харькове и Лозовой. Злоумышленники покупали продукты, обходили жилые дома и искали самых беспомощных пожилых людей. Они предлагали старикам помощь, а затем, когда получали доверие, заходили в их жилище.

Пока пенсионеров отвлекали, злоумышленники находили денежные средства и ценные вещи, после чего сразу же покидали помещение с похищенным имуществом. Для конспирации участники организованной группы использовали новые абонентские номера и мобильные устройства и менялись ролями.

Однажды они попытались украсть деньги у незрячей пары. Женщина попыталась их остановить, но они толкнули ее и скрылись. В общей сложности они украли у пенсионеров более 1,5 миллиона гривен.

Организатора приговорили к 13 годам лишения свободы. Ее муж получил 10 лет заключения. Родственникам организатора назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 12 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили организованную группу "черных риелторов", которые завладевали недвижимостью социально незащищенных граждан - пострадавших содержали в помещении, похожем на "приют для животных", приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
