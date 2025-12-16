"Заработали" более полутора миллионов: на Харьковщине псевдоволонтеры грабили доверчивых пенсионеров

Фото: прокуратура

Мошенники, которые обманули пенсионеров более чем на полтора миллиона гривен, получили сроки заключения. Стало известно, как их наказали

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В 2022 году жительница села Шатовка Лозовского района создала преступную группировку и привлекла к нему своего мужа и двух родственниц, одна из которых в то время была несовершеннолетней. Известно, что часть представителей организованной группы была судима за кражи в Днепре, а впоследствии — изменила регион совершения преступлений.

В течение 2022-2023 годов они обворовывали пенсионеров в Харькове и Лозовой. Злоумышленники покупали продукты, обходили жилые дома и искали самых беспомощных пожилых людей. Они предлагали старикам помощь, а затем, когда получали доверие, заходили в их жилище.

Пока пенсионеров отвлекали, злоумышленники находили денежные средства и ценные вещи, после чего сразу же покидали помещение с похищенным имуществом. Для конспирации участники организованной группы использовали новые абонентские номера и мобильные устройства и менялись ролями.

Однажды они попытались украсть деньги у незрячей пары. Женщина попыталась их остановить, но они толкнули ее и скрылись. В общей сложности они украли у пенсионеров более 1,5 миллиона гривен.

Организатора приговорили к 13 годам лишения свободы. Ее муж получил 10 лет заключения. Родственникам организатора назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 12 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.

