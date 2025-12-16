"Заработали" более полутора миллионов: на Харьковщине псевдоволонтеры грабили доверчивых пенсионеров
Мошенники, которые обманули пенсионеров более чем на полтора миллиона гривен, получили сроки заключения. Стало известно, как их наказали
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
В 2022 году жительница села Шатовка Лозовского района создала преступную группировку и привлекла к нему своего мужа и двух родственниц, одна из которых в то время была несовершеннолетней. Известно, что часть представителей организованной группы была судима за кражи в Днепре, а впоследствии — изменила регион совершения преступлений.
В течение 2022-2023 годов они обворовывали пенсионеров в Харькове и Лозовой. Злоумышленники покупали продукты, обходили жилые дома и искали самых беспомощных пожилых людей. Они предлагали старикам помощь, а затем, когда получали доверие, заходили в их жилище.
Пока пенсионеров отвлекали, злоумышленники находили денежные средства и ценные вещи, после чего сразу же покидали помещение с похищенным имуществом. Для конспирации участники организованной группы использовали новые абонентские номера и мобильные устройства и менялись ролями.
Однажды они попытались украсть деньги у незрячей пары. Женщина попыталась их остановить, но они толкнули ее и скрылись. В общей сложности они украли у пенсионеров более 1,5 миллиона гривен.
Организатора приговорили к 13 годам лишения свободы. Ее муж получил 10 лет заключения. Родственникам организатора назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 12 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.
