В доме культуры на Харьковщине вспыхнул пожар из-за удара БпЛА

14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 12:58

На Харьковщине из-за удара БпЛА вспыхнул пожар в доме культуры

16 декабря 2025, 12:58
Фото: ГСЧС
Ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания в местный дом культуры, который ранее уже был поврежден вражескими обстрелами, произошел пожар на площади 1000 кв.м.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, на Черниговщине из-за падения российского беспилотника загорелась ферма. Погиб скот, повреждена сельскохозяйственная техника.

Харьковская область война обстрелы дрон дом культуры пожар
