В доме культуры на Харьковщине вспыхнул пожар из-за удара БпЛА

На Харьковщине из-за удара БпЛА вспыхнул пожар в доме культуры
Ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания в местный дом культуры, который ранее уже был поврежден вражескими обстрелами, произошел пожар на площади 1000 кв.м.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, на Черниговщине из-за падения российского беспилотника загорелась ферма. Погиб скот, повреждена сельскохозяйственная техника.
