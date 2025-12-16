Из-за замечаний за грубое общение с девушкой: в Киеве мужчина до смерти избил прохожего
В Киеве суд рассмотрел дело 30-летнего мужчины, жестоко избившего прохожего. Потерпевший от полученных травм скончался
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Инцидент произошел в мае этого года. Между 30-летним и 49-летним мужчинами произошел конфликт на улице. Потерпевший сделал замечание мужчине из-за невежливого общения с девушкой. В ответ обвиняемый ударил прохожего в лицо, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов ногой по голове.
На следующий день потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.
Теперь стало известно, что суд признал 30-летнего киевлянина виновным. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.
Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.