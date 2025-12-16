Ворог просунувся біля Гуляйполя, Предтечиного та Шахового – DeepState
За останню добу окупаційні сили просунулися у кількох населених пунктах на сході та південному сході України
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає RegioNews.
Запорізька область:
- Гуляйполе – площа під контролем ворога зросла на 13,04 км², "сіра зона" +10,01 км²;
- Степногірськ – окупаційна зона +13,04 км², сіра зона +0,88 км².
Донецька область:
- Предтечине – окупаційна зона +11,48 км², сіра зона -6,81 км²;
- Шахове – окупаційна зона +0,89 км², сіра зона -0,15 км².
Загалом за минулу добу окупаційна зона у цих населених пунктах зросла на 38,45 км², а площа "сірої зони" змінилася на +3,93 км².
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська просунулися біля Сіверська, Мирнограда та на околицях Покровська на Донеччині. Ситуація врегіоні залишається напруженою, тривають бої за контроль над населеними пунктами та ключовими шляхами сполучення,
