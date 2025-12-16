На Львовщине таможенники пресекли попытку незаконного ввоза брендовых товаров

14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 12:41

Cartier, Hermes и Louis Vuitton: во Львовской области таможенники остановили микроавтобус с брендовыми товарами

16 декабря 2025, 12:41
Фото: Львовская таможня
На днях в пункте пропуска "Шегини – Медика" при осмотре микроавтобуса Mercedes-Benz таможенники вместе с пограничниками обнаружили незадекларированные вещи известных брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

За рулем микроавтобуса находился 34-летний уроженец Тернопольской области.

Среди товаров – кольцо Cartier, ювелирные украшения, чайный набор и обувь Hermes, парфюмерия Tom Ford и BVlgari, а также сумка Louis Vuitton. Общую стоимость выявленного оценили примерно в 450 тысяч гривен.

По факту нарушения таможенных правил составил админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре на границе с Польшей в микроавтобусе обнаружили партию украшений более миллиона гривен. Незадекларированный товар таможенники изъяли.

