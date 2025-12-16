В ноябре в Тернопольской области обнаружили 170 нетрезвых водителей

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти две сотни нетрезвых водителей и более трех тысяч правонарушений в сфере безопасности дорожного движения обнаружили за прошедший месяц полицейские Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным стражей порядка, наиболее распространенными нарушениями на дорогах являются: превышение водителями скорости, управление транспортными средствами без документов и в состоянии алкогольного опьянения, нарушение требований дорожной разметки и дорожных знаков, а также нарушение правил обгона.

"В течение ноября в Тернопольской области произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, из них 55 – с пострадавшими, в которых 7 человек погибли, а 70 – получили травмы. Зафиксировано 7 аварий, совершенных нетрезвыми водителями, в результате которых пострадали 5 человек", – говорится в сообщении.

Также в ноябре правоохранители составили 170 административных протоколов на водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии (статья 130 КУоАП).

Как сообщалось, в Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского. Автопроисшествие произошло 12 декабря на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.