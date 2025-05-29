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На Фастовщине женщина совершила поджог автомобилей, припаркованных во дворах домов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ночью женщина с помощью тряпки, подложенной под машину, и зажигалки подожгла авто Mitsubishi, после чего попыталась совершить поджог авто Volkswagen.

Правоохранители задержали фигурантку – 27-летнюю киевлянку.

Злоумышленнице сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на 28 мая в Бердичеве Житомирской области подожгли два автомобиля военных. Полицейские устанавливают поджигателей.