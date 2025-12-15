Фото: ОВА

За сутки оккупанты нанесли 850 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Умовке, Новобойковскому, Гуляйполю и Придорожному.

567 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Красноднепровку, Любицкое, Марьевку, Каневское, Степногорск, Приморское, Плавные, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Ток Сладкое и Варваровку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Малых Щербаков, Малой Токмачки, Чаривного и Варваровки.

272 артиллерийских удара нанесены по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Сладкого и Варваровки.

В результате вражеских ударов по Запорожью получили ранения 14 человек, среди них – работник патрульной полиции и сотрудник ГСЧС.

В полицию поступило 104 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 14 декабря военные РФ нанесли удар по супермаркету в Запорожье. Враг атаковал город беспилотниками. Еще три удара россияне нанесли по открытой местности.