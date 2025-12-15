Россияне за сутки 850 раз ударили по Запорожской области: 14 пострадавших
За сутки оккупанты нанесли 850 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Умовке, Новобойковскому, Гуляйполю и Придорожному.
- 567 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Красноднепровку, Любицкое, Марьевку, Каневское, Степногорск, Приморское, Плавные, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Ток Сладкое и Варваровку.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Малых Щербаков, Малой Токмачки, Чаривного и Варваровки.
- 272 артиллерийских удара нанесены по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Сладкого и Варваровки.
В результате вражеских ударов по Запорожью получили ранения 14 человек, среди них – работник патрульной полиции и сотрудник ГСЧС.
В полицию поступило 104 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, утром 14 декабря военные РФ нанесли удар по супермаркету в Запорожье. Враг атаковал город беспилотниками. Еще три удара россияне нанесли по открытой местности.
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина
15 декабря 2025, 08:54На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
15 декабря 2025, 08:43На Банковой готовят законопроект о выборах во время военного положения
15 декабря 2025, 08:38Скороход вышла из СИЗО: залог внесли третьи лица – адвокат
15 декабря 2025, 08:22В Киеве мужчина угрожал охраннику супермаркета пистолетом и скрылся с товаром
15 декабря 2025, 08:19Переговоры в Берлине: Виткофф сообщил о значительном прогрессе США и Украины
15 декабря 2025, 07:53В Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека
15 декабря 2025, 07:45Гарантии безопасности вне НАТО остаются только политическими обещаниями
15 декабря 2025, 07:32В Днепропетровской области из-за атаки РФ временно задерживаются поезда
15 декабря 2025, 07:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »