Росіяни за добу 850 разів вдарили по Запорізькій області: 14 постраждалих
Впродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Розумівці, Новобойківському, Гуляйполю та Придорожньому.
- 567 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Любицьке, Мар'ївку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Зелене, Солодке та Варварівку.
- 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Малих Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного та Варварівки.
- 272 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Солодкого та Варварівки.
Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю дістали поранення 14 людей, серед них – працівник патрульної поліції та співробітник ДСНС.
До поліції надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, вранці 14 грудня військові РФ завдали удару по супермаркету у Запоріжжі. Ворог атакував місто безпілотниками. Ще три удари росіяни завдали по відкритій місцевості.
