Фото: полиция Днепропетровской области

Молодой человек угрожал ножом прохожему и забрал сумку с деньгами и документами

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре произошло разбойное нападение на прохожего недалеко от улицы Калиновой. Событие произошло 10 декабря в Индустриальном районе города. 20-летний парень подошел сзади к 23-летнему мужчине, угрожая ножом, и потребовал отдать имущество.

Когда потерпевший попытался скрыться, нападавший догнал его, приставил нож к горлу и отобрал сумку с деньгами и документами. Свидетели вызвали полицию, и патрульные быстро задержали злоумышленника возле места происшествия. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции №2.

Следователи сообщили нападающему о подозрении по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Согласно закону ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители проверяют обстоятельства происшествия и возможные связки фигуранта с другими преступлениями.

