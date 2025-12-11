17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 18:37

В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего

11 декабря 2025, 18:37
Фото: полиция Днепропетровской области
Молодой человек угрожал ножом прохожему и забрал сумку с деньгами и документами

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре произошло разбойное нападение на прохожего недалеко от улицы Калиновой. Событие произошло 10 декабря в Индустриальном районе города. 20-летний парень подошел сзади к 23-летнему мужчине, угрожая ножом, и потребовал отдать имущество.

Когда потерпевший попытался скрыться, нападавший догнал его, приставил нож к горлу и отобрал сумку с деньгами и документами. Свидетели вызвали полицию, и патрульные быстро задержали злоумышленника возле места происшествия. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции №2.

Следователи сообщили нападающему о подозрении по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Согласно закону ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители проверяют обстоятельства происшествия и возможные связки фигуранта с другими преступлениями.

Ранее сообщалось об инциденте на Львовщине, где 52-летний мужчина при попытке побега от группы военнослужащих РТЦК ударил киркой в грудь догнавшего его сотрудника ТЦК.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
07 августа 2025
