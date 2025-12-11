Напав і "забув про це": у Запоріжжі чоловік вдарив знайому ножем

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі до лікарні доставлено 45-річну жінку з колото-різаним пораненням грудної клітини. Виявилось, на неї напав знайомий

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка посварилась зі знайомим. Під час сварки гість кілька разів вдарив її ножем. Коли 51-річного чоловіка затримали, він сказав, що не пам'ятає того вечора. Проте поліція зібрала докази.

"На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури", - повідомили в поліції.

