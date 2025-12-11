17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 21:55

Напав і "забув про це": у Запоріжжі чоловік вдарив знайому ножем

11 грудня 2025, 21:55
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі до лікарні доставлено 45-річну жінку з колото-різаним пораненням грудної клітини. Виявилось, на неї напав знайомий

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка посварилась зі знайомим. Під час сварки гість кілька разів вдарив її ножем. Коли 51-річного чоловіка затримали, він сказав, що не пам'ятає того вечора. Проте поліція зібрала докази.

"На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
07 серпня 2025
