17:04  11 декабря
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 18:20

Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку

11 декабря 2025, 18:20
Иллюстративное фото
Недавно стало известно о жестоком убийстве в Ровенской области. Суд избрал меру пресечения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

11 декабря прошло заседание в Острожском районном суде. Теперь житель Ровенского района, напавший на знакомого с ножом и нанесший смертельную рану, будет находиться под стражей. Следствие продолжается.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал 30-летнему жителю села Украинка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - сообщили в полиции.

Напомним, 51-летний житель Хмельницкой области распивал алкогольные напитки с 30-летним жителем села Украинка. Около 21 часа между мужчинами возник конфликт: хозяин приревновал жену к гостю. Во время ссоры младший ударил старшего ножом, из-за чего потерпевший умер.

11 декабря 2025
07 августа 2025
