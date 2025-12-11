Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку

Иллюстративное фото

Недавно стало известно о жестоком убийстве в Ровенской области. Суд избрал меру пресечения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

11 декабря прошло заседание в Острожском районном суде. Теперь житель Ровенского района, напавший на знакомого с ножом и нанесший смертельную рану, будет находиться под стражей. Следствие продолжается.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал 30-летнему жителю села Украинка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - сообщили в полиции.

Напомним, 51-летний житель Хмельницкой области распивал алкогольные напитки с 30-летним жителем села Украинка. Около 21 часа между мужчинами возник конфликт: хозяин приревновал жену к гостю. Во время ссоры младший ударил старшего ножом, из-за чего потерпевший умер.