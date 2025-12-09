Фото: ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Косовцеву, Риздвянке и Верхней Терсе.

407 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум,Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Прилуки, Успеновку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья.

218 артиллерийских ударов нанесено по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Прилук.

Из-за вражеских атак по Запорожью и Вольнянску получили ранения 16 человек.

В полицию поступило 130 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.