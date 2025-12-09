08:50  09 декабря
09 декабря 2025, 07:45

Из-за российских обстрелов Запорожской области пострадали 16 человек

09 декабря 2025, 07:45
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Косовцеву, Риздвянке и Верхней Терсе.
  • 407 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум,Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Прилуки, Успеновку.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья.
  • 218 артиллерийских ударов нанесено по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Прилук.

Из-за вражеских атак по Запорожью и Вольнянску получили ранения 16 человек.

В полицию поступило 130 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

