Через російські обстріли Запорізької області постраждали 16 людей
Впродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі.
- 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку.
- 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля.
- 218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.
Через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську отримали поранення 16 людей.
До поліції надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару в Тернополі 19 листопада зросла до 38 осіб, серед них восьмеро дітей. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих.
