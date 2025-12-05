Ізоляція населення: на окупованій території Запорізької області росіяни глушать VPN

Ілюстративне фото

На окупованих територіях перебої в роботі VPN. Журналісти розповідають, що росіяни вже розширюють систему контролю над інтернетом

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителі окупованого Мелітополя та півдня Запорізької області вже це відчувають. За даними журналістів, оновлені технічні засоби протидії загрозам (ТСПУ), які встановлюють на мережах операторів, тепер блокують ще три популярні VPN-протоколи – SOCKS5, VLESS і L2TP.

За допомогою ТСПУ росіяни можуть втручатися в роботу інтернету на рівні користувача: блокувати сайти, сповільнювати трафік або повністю вимикати доступ із політичних причин. Таким чином система також може пошкодити мережеві налаштування гаджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.