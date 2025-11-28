Фото: DeepState

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що російська армія просунулась біля села Рівнопілля Пологівського району Запорізької області.

Крім того, росіяни мали успіхи у Вовчанську Чугуївського району Харківської області, біля Серебрянки Бахмутського району Донецької області та Дачного Синельниківського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, за даними моніторингового проєкту DeepState, за понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України. Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.