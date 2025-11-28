09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
07:06  28 листопада
Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей
28 листопада 2025, 11:55

Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо

28 листопада 2025, 11:55
Фото: DeepState
На Запорізькому напрямку російські окупанти просуваються. Аналітики DeepState поділились новими даними

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що російська армія просунулась біля села Рівнопілля Пологівського району Запорізької області.

Крім того, росіяни мали успіхи у Вовчанську Чугуївського району Харківської області, біля Серебрянки Бахмутського району Донецької області та Дачного Синельниківського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, за даними моніторингового проєкту DeepState, за понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України. Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
