Россияне атаковали пожарную часть в Запорожье

Фото: ГСЧС

Российские войска снова атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки повреждены здание подразделения и техника.

К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал.

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 72 ударными БпЛА, около 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 63 вражеских дрона.